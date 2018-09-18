Алексей Маклаков: "Я не верю в тренера Карреру"

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков заявил, что не верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

- Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает, - написал Маклаков в Твиттере.

Футбол дело общее мы его делаем вместе-и игроки и мы болельщики!!!Я всегда защищал честь своего клуба"Спартак" от не справедливого и оскорбительного отношения к нему!Но мы же говорим с друг-другом ЧЕСТНО -Я не верю в тренера Карреру!Его Пегас ушёл и больше не придёт !Такое бывает – Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 18 сентября 2018 г.

Ранее актер Дмитрий Назаров раскритиковал Карреру, а лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

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