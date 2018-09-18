17:22 | Футбол — РПЛ

Алексей Маклаков: "Я не верю в тренера Карреру"

Алексей Маклаков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Маклаков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный актер и болельщик "Спартака"  Алексей Маклаков заявил, что не верит в главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушёл и больше не придёт! Такое бывает, - написал Маклаков в Твиттере.

Ранее актер Дмитрий Назаров раскритиковал Карреру, а лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

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