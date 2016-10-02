21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Маклаков: "Судья Иванов превратил футбол в посмешище!"

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Известный актер, болельщик "Спартака", Алексей Маклаков резко раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионат России против "Зенита" (2:4). Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака".

– Этот прецедент ни в коем случае не должен остаться не рассмотренным. Судью Иванова нужно лишить лицензии пожизненно! Он ведь не только спровоцировал спартаковских болельщиков на излишнее проявление эмоций… Просто видно, что у человека такое особенное отношение к нашей команде. Но его поставили на этот матч! Вот что удивительно. Выходит, нас зря упрекают в том, что мы разжигаем слухи об антиспартаковском заговоре.

– Заговор есть?

– Не знаю. Не могу сказать о заговоре. Но есть группа судей, которые, мне кажется, не любят Москву. Но слово "судейство" не предполагает любить или не любить! А когда 90 процентов зрителей увидели нарушение Кришито на Промесе, а арбитр не увидел… Да и еще было много нарушений, пропущенных рефери. Значит, он поверил в свою безнаказанность. Это нельзя так оставить. Нужно создать очень серьезный прецедент.

– Чтобы не повадно было в дальнейшем?

– Конечно! Если так будет продолжаться дальше, о каком футболе можно говорить? Это все превратится в сведение счетов! Придется искать судей, которые любят "Спартак"? Во что тогда превратиться наш чемпионат? В посмешище? Именно судья Иванов сегодня превратил футбол в посмешище.

– А вот один из самых главных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский считает, что судейство было объективным.

– Я читал его слова. Это его мнение, я не собираюсь его обсуждать. Я считаю по-другому. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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psevdonim777

Задов в космосе, он перестал платить, ложить ему на футбол.

21:54

Ленинградец.

Половину свиного хлева удалять надо было за грязную игру - вот это правда.

21:45

vzvvzv

Не понимаю почему спартаковские вой подняли??? Разве результат не закономерный??? Было бы чудо если счет был 2-4 в пользу Спартака. А так, все прогнозируемо. Слабая команда проиграла более сильной...

21:42

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

еще один "народны" издал визг...

21:38

alexniko77

да кому, кроме освинячевшегося сэ, интересно твоё лузерское мнение и зачем сэ тут его публикует. а то после шестого тура уже записали нарклуп в чемпионы, блин

21:38

Seraffim

В чем он прав,так это то, что это "судейство" не должно остаться безнаказанным!

21:36

MAYERICK

Прапорщика Маслакова спросили - дайте теперь слово прапорщику Задову!!!.....

21:35

MAYERICK

Осталось "бабу Нюру" спросить......не забудьте, что она паштетной должна быть......

21:34

mallwen

Шпасич - не новость, но если бы не было бы причин, то не нужно было бы и резко критиковать. Проиграли 5:2 весной и всё спокойно - сами на столько наиграли. А здесь на 4:2 наиграл судья. Зенит мог и сам вполне заслуженно победить, но такой итоговый результат сделал именно судья.

21:34

не фанатик

Беспомощная вонь. Играть надо уметь, а не кивать на судейство. Можно подумать что этот непризнанный фол был решающим.

21:32

psevdonim777

не хватало мнения прапорщика

21:31

bibik.i

да ну? хотели чтоб хозяев как гостей судили? нонсенс, спартаку дома тоже бывало "слегка" помогали судьи.

21:31

mr.objectivity

Где был Маклак, когда судейки раньше свистели в пользу свиных?

21:31

novic

У Карреры вопросов к судейству нет, а у Маклакова есть. Есть над чем задуматься.

21:31

SPFAN

как ваще его допустили?

21:26

shpasic

Болельщик "Спартака" резко раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионат России против "Зенита". вот так новость! неожиданно, я бы даже сказал.

21:25

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