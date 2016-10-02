Алексей Маклаков: "Судья Иванов превратил футбол в посмешище!"

Известный актер, болельщик "Спартака", Алексей Маклаков резко раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионат России против "Зенита" (2:4). Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака".

– Этот прецедент ни в коем случае не должен остаться не рассмотренным. Судью Иванова нужно лишить лицензии пожизненно! Он ведь не только спровоцировал спартаковских болельщиков на излишнее проявление эмоций… Просто видно, что у человека такое особенное отношение к нашей команде. Но его поставили на этот матч! Вот что удивительно. Выходит, нас зря упрекают в том, что мы разжигаем слухи об антиспартаковском заговоре.

– Заговор есть?

– Не знаю. Не могу сказать о заговоре. Но есть группа судей, которые, мне кажется, не любят Москву. Но слово "судейство" не предполагает любить или не любить! А когда 90 процентов зрителей увидели нарушение Кришито на Промесе, а арбитр не увидел… Да и еще было много нарушений, пропущенных рефери. Значит, он поверил в свою безнаказанность. Это нельзя так оставить. Нужно создать очень серьезный прецедент.

– Чтобы не повадно было в дальнейшем?

– Конечно! Если так будет продолжаться дальше, о каком футболе можно говорить? Это все превратится в сведение счетов! Придется искать судей, которые любят "Спартак"? Во что тогда превратиться наш чемпионат? В посмешище? Именно судья Иванов сегодня превратил футбол в посмешище.

– А вот один из самых главных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский считает, что судейство было объективным.

– Я читал его слова. Это его мнение, я не собираюсь его обсуждать. Я считаю по-другому. (Виталий АЙРАПЕТОВ)