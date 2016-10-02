Алексей Маклаков: "Судья Иванов превратил футбол в посмешище!"

Известный актер, болельщик "Спартака", Алексей Маклаков резко раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионат России против "Зенита" (2:4). Арбитр Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака".
– Этот прецедент ни в коем случае не должен остаться не рассмотренным. Судью Иванова нужно лишить лицензии пожизненно! Он ведь не только спровоцировал спартаковских болельщиков на излишнее проявление эмоций… Просто видно, что у человека такое особенное отношение к нашей команде. Но его поставили на этот матч! Вот что удивительно. Выходит, нас зря упрекают в том, что мы разжигаем слухи об антиспартаковском заговоре.
– Заговор есть?
– Не знаю. Не могу сказать о заговоре. Но есть группа судей, которые, мне кажется, не любят Москву. Но слово "судейство" не предполагает любить или не любить! А когда 90 процентов зрителей увидели нарушение Кришито на Промесе, а арбитр не увидел… Да и еще было много нарушений, пропущенных рефери. Значит, он поверил в свою безнаказанность. Это нельзя так оставить. Нужно создать очень серьезный прецедент.
– Чтобы не повадно было в дальнейшем?
– Конечно! Если так будет продолжаться дальше, о каком футболе можно говорить? Это все превратится в сведение счетов! Придется искать судей, которые любят "Спартак"? Во что тогда превратиться наш чемпионат? В посмешище? Именно судья Иванов сегодня превратил футбол в посмешище.
– А вот один из самых главных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский считает, что судейство было объективным.
– Я читал его слова. Это его мнение, я не собираюсь его обсуждать. Я считаю по-другому. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
psevdonim777
Задов в космосе, он перестал платить, ложить ему на футбол.
21:54
Ленинградец.
Половину свиного хлева удалять надо было за грязную игру - вот это правда.
21:45
vzvvzv
Не понимаю почему спартаковские вой подняли??? Разве результат не закономерный??? Было бы чудо если счет был 2-4 в пользу Спартака. А так, все прогнозируемо. Слабая команда проиграла более сильной...
21:42
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
еще один "народны" издал визг...
21:38
alexniko77
да кому, кроме освинячевшегося сэ, интересно твоё лузерское мнение и зачем сэ тут его публикует. а то после шестого тура уже записали нарклуп в чемпионы, блин
21:38
Seraffim
В чем он прав,так это то, что это "судейство" не должно остаться безнаказанным!
21:36
MAYERICK
Прапорщика Маслакова спросили - дайте теперь слово прапорщику Задову!!!.....
21:35
MAYERICK
Осталось "бабу Нюру" спросить......не забудьте, что она паштетной должна быть......
21:34
mallwen
Шпасич - не новость, но если бы не было бы причин, то не нужно было бы и резко критиковать. Проиграли 5:2 весной и всё спокойно - сами на столько наиграли. А здесь на 4:2 наиграл судья. Зенит мог и сам вполне заслуженно победить, но такой итоговый результат сделал именно судья.
21:34
не фанатик
Беспомощная вонь. Играть надо уметь, а не кивать на судейство. Можно подумать что этот непризнанный фол был решающим.
21:32
psevdonim777
не хватало мнения прапорщика
21:31
bibik.i
да ну? хотели чтоб хозяев как гостей судили? нонсенс, спартаку дома тоже бывало "слегка" помогали судьи.
21:31
mr.objectivity
Где был Маклак, когда судейки раньше свистели в пользу свиных?
21:31
novic
У Карреры вопросов к судейству нет, а у Маклакова есть. Есть над чем задуматься.
21:31
SPFAN
как ваще его допустили?
21:26
shpasic
Болельщик "Спартака" резко раскритиковал судейство в матче 9-го тура чемпионат России против "Зенита". вот так новость! неожиданно, я бы даже сказал.
21:25