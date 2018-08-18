Алексей Маклаков: "Спартак" опять победил вопреки работе Карреры"

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:0) подверг критике главного тренера москвичей Массимо Карреру.

- Несмотря на полное отсутствие работы тренера, нам опять повезло. Замечательно сыграл Зе Луиш, который, если бы вышел раньше, возможно мы бы увидели побольше голов. Ну, что делать? Вопреки Каррере, мы опять победили. Моя команда выиграла, слава Богу! Если продолжиться отсутствие тренерской работы, то не знаю, что нас ждет впереди. Пока живем на вере, - сказал Маклаков.

- Поведение Ари вас удивило?

- Могу сказать, что дыма без огня не бывает. Но существуют рамки, в которых игрок себя обязан держать. То, что сделал Ари, это не совсем по-спортивному и уж совсем не по-мужски. Его накажут по справедливости. Было или не было нарушения, решать специалистам. Мое мнение, что там не было пенальти. (Арман МКРТЧЯН)