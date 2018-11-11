Алексей Маклаков: "Рианчо творит глупости. "Спартаку" нужен профессионал"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков после поражения в матче 14-го тура РПЛ от "Уфы" (2:0) выразил свое мнение о ситуации в команде.

Башкирский клуб проводил первую встречу под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко, и одержал первую победу в чемпионате с 29 сентября. Москвичи уступили в РПЛ второй раз подряд – в 12-м туре они проиграли на своем поле "Уралу" (1:2).

- Считаю, что матчи, которые прошли с и.о. Рианчо - показатель того, что команде крайне необходим профессионал, - сказал Маклаков. - Что касается футболистов, то не увидел практически ни от кого борьбы, не могу даже ни одного человека выделить. Каковы перспективы? Нам всем надоело ждать тренера, этот вопрос уже бесит. Скажите, кто встанет у руля, и будем болеть за ребят также, как раньше. Пока психологически команда никакая, будем свидетелями только удручающих результатов.

Кутепову поставил бы сегодня двойку, как и Джикии. Зобнину повезло, что его не взяли. А мотивировка тренера, который сказал, что берег Джикию для сборной, когда его менял на Бокетти…. Ну куда дальше-то? Глупости всплошные.

- Олег Кононов способен что-то сделать с такой командой?

- Как он говорил, ему надо три-четыре месяца, чтобы поставить игру. Чтобы строить новое, нужно для начала понять, что разрушено. А может быть, ничего не рушилось, просто надо создать что-то другое. Это сложная задача и для игроков, и для тренера.

Почти полтора года “поезд” никуда не ехал, стоял. Сложно оценить возможности команды, потому что произошел застой. Игра не развивалась, она была замороженной. Сейчас все зависит от того, куда все двинется.

- Верите в Кононова?

- Я верю в ребят, Кононов здесь абсолютно не причем. Никогда не позволял себе лезть в работу тренера, исключая Карреру. И то, мягко сказал о том, что у каждого из нас есть свой пегас, который потом уходит.

- Постоянная ротация Рианчо вам понятна?

- Думаю, что мы закончили “наслаждаться” странной политикой замен испанца. Если вы мне скажете, чем была обусловлена замена Джикии на Бокетти, буду очень рад. Он сейчас в интервью сказал, что берег Джикию для сборной. Вы понимаете, что это мотивировка человека, в первую очередь непрофессионального? Как же такое можно говорить?

Понимаю, когда меняют защитника на нападающего. Здесь-то что такое? Очень сложно найти логику в рассуждениях Рианчо. У меня такое ощущение, что у него идет некий процесс самолюбования. Каких-то тренерских проблесков я в нем не увидел. Может, плохо вижу. Но расценивать его в качестве тренера "Спартака" смешно.

- Капитанская повязка во время матча побывала у четырех человек: Глушакова, Джикии, Фернанду, Боккетти. Что это такое?

- Не думаю, что это неуважение к ней. Повязка должна становиться стимулом, но не больше. Не считаю, что данный факт ироничным отношением к капитанству. (Арман Мкртчян)

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