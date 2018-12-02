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Алексей Маклаков – о реакции фанатов на интервью Ещенко: "Есть какие-то кукловоды. Хорошо бы понять, кто они"

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Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказал "СЭ" свое мнение по поводу интервью защитника Андрея Ещенко, которое размещено сегодня на официальном сайте клуба перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива".

Заголовок материала звучит так: "Думал, золото выиграл "Спартак". Оказалось – Каррера". Крупнейшее объединение фанатов красно-белых "Фратрия" так отреагировало в своем Твиттере на публикацию: "Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию".

– Ещенко имеет право на свое мнение. Он так видит ситуацию, кто-то – по-другому, – говорит Маклаков.

– Сразу после выхода интервью на сайте красно-белых, "Фратрия" заявила, что это провокация.

– Есть ощущение, что идет грязная игра. Сталкивают нормальных болельщиков между собой. Люди могут болеть за один и тот же клуб, а взгляды иметь совершенно разные. Но есть какие-то грани: нельзя оскорблять игроков, которые являются членами твоей любимой команды. Такое чувство, что есть какие-то кукловоды – и хорошо бы понять, кто они. Ничего хорошего от этого точно не будет.

– Клуб правильно поступил, выложив интервью именно в день дерби?

– Считаю, что провал в игре с "Рапидом" (1:2 в Лиге Европы – Прим. "СЭ") произошел именно из-за того, что болельщик выбежал на поле – команда психологически сломалась. И что бы мы ни говорили, трудно собраться после того как на тебя несется посторонний человек. Клуб обязан реагировать на это – в итоге вот так поступил. Фанаты же считают по-своему.

– То есть, налицо открытая война между ФК и болельщиками?

– Конечно. Война никогда не была никому выгодна, кроме тех, кто с этого что-то получал. Призвал бы всех фанатов быть разумными и никогда не забывать тот день, когда стали чемпионами. И не стоит говорить, что это произошло только из-за Карреры – никогда с этим не соглашусь, потому что победа подразумевает коллективную работу. (Арман Мкртчян)

Андрей Ещенко - о Каррере, Глушакове, фанатах и "Спартаке"

 

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