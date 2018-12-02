Алексей Маклаков – о реакции фанатов на интервью Ещенко: "Есть какие-то кукловоды. Хорошо бы понять, кто они"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказал "СЭ" свое мнение по поводу интервью защитника Андрея Ещенко, которое размещено сегодня на официальном сайте клуба перед матчем 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива".

Заголовок материала звучит так: "Думал, золото выиграл "Спартак". Оказалось – Каррера". Крупнейшее объединение фанатов красно-белых "Фратрия" так отреагировало в своем Твиттере на публикацию: "Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию".

– Ещенко имеет право на свое мнение. Он так видит ситуацию, кто-то – по-другому, – говорит Маклаков.

– Сразу после выхода интервью на сайте красно-белых, "Фратрия" заявила, что это провокация.

– Есть ощущение, что идет грязная игра. Сталкивают нормальных болельщиков между собой. Люди могут болеть за один и тот же клуб, а взгляды иметь совершенно разные. Но есть какие-то грани: нельзя оскорблять игроков, которые являются членами твоей любимой команды. Такое чувство, что есть какие-то кукловоды – и хорошо бы понять, кто они. Ничего хорошего от этого точно не будет.

– Клуб правильно поступил, выложив интервью именно в день дерби?

– Считаю, что провал в игре с "Рапидом" (1:2 в Лиге Европы – Прим. "СЭ") произошел именно из-за того, что болельщик выбежал на поле – команда психологически сломалась. И что бы мы ни говорили, трудно собраться после того как на тебя несется посторонний человек. Клуб обязан реагировать на это – в итоге вот так поступил. Фанаты же считают по-своему.

– То есть, налицо открытая война между ФК и болельщиками?

– Конечно. Война никогда не была никому выгодна, кроме тех, кто с этого что-то получал. Призвал бы всех фанатов быть разумными и никогда не забывать тот день, когда стали чемпионами. И не стоит говорить, что это произошло только из-за Карреры – никогда с этим не соглашусь, потому что победа подразумевает коллективную работу. (Арман Мкртчян)

Андрей Ещенко - о Каррере, Глушакове, фанатах и "Спартаке"