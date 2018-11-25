Алексей Маклаков – о победе "Спартака" над "Крыльями Советов": "Игра Глушакова не вызвала раздражения"

Известный актер, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался в интервью "СЭ" о первой победе красно-белых над под руководством Олега Кононова. Москвичи выиграли в 15-м туре на своем поле у "Крыльев Советов" (3:1).

– Как вам дебют Кононова? – вопрос Маклакову.

– Обнадеживающе. Если так дальше пойдет, будет очень хорошо. Мне важнее даже не сам факт победы, а то, что футболисты сегодня действовали с максимальной отдачей. Видно, что тренер экспериментирует с составом. То, что Кононов поставил Реброва, мне кажется правильным решением. Потому что сейчас, важен, прежде всего, опыт.

– Вас удивил стартовый состав? Кононов выставил тех, у кого были проблемы с предыдущим тренером. Вас разочаровали эти игроки?

– Меня нет. Они доказали, что у них есть опыт и, что они богатство команды. Поэтому, слава Богу, что все так неплохо прошло.

Что касается дальнейших прогнозов по поводу Кононова. По одной встрече сложно судить. Давайте дождемся хотя бы зимнего окна и посмотрим, как закончим эту часть чемпионата.

– Празднование гола Адриану с тренером какие эмоции у вас вызвало?

– Мне кажется, что было немного демонстративно. Но ведь это работает на команду, а не против нее. Все, что объединяет "Спартак" и не разрушает, на данный момент очень ценно. Отношусь к этому с пониманием.

– Как вам Глушаков?

– Очень неплох. По самоотдаче трудно его упрекнуть. У меня не вызвала раздражения его сегодняшняя игра.

– "Крылья Советов" протестует из-за двух пенальти, которые не поставили в ворота "Спартака. Самарцы правы?

– Не очень люблю рассуждать, был 11-метровый или нет. Обратно ничего не вернешь. Поэтому кому не лень, пусть рассматривают эти эпизоды как возможные повороты в судьбе матча. Я не склонен думать, что если бы поставили пенальти, то игра "Спартака" рухнула, и он был бы поставлен на колени. Пускай с судьей разбираются. (Арман Мкртчян)