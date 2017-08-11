Алексей Лунин: "Вскрывать насыщенную оборону ЦСКА было непросто"

Главный тренер молодежки "Спартака" Алексей Лунин после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура молодежного первенства отметил, что соперник получил спорный пенальти. По его словам, армейцы ушли в защиту.

​– Наши ребята могли еще до перерыва добиться преимущества в два мяча, но послали в ворота лишь один, как и соперники,– цитирует Лунина официальный сайт "Спартака". – А во втором тайме армейцы забили гол с пенальти, который, к слову, был спорным, и повели в счете. После этого ушли в защиту. Вскрывать насыщенную оборону ЦСКА было непросто, и все же наша команда создала еще ряд моментов и заработала 11-метровый, который, к сожалению, не сумела реализовать. Потом наши игроки начали спешить, стали действовать недостаточно хладнокровно и допускать ошибки в завершении атак. В целом же мы владели инициативой. Но побеждает тот, кто больше забивает.