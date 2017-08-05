Алексей Лунин: "Спартаку" не хватило сил на концовку встречи с "Зенитом"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин подвел итоги матча 4-го тура молодежного первенства премьер-лиги с "Зенитом" (1:2), отметив, что пришлось произвести вынужденные замены. По словам наставника, даже играя в меньшинстве, не позволили "Зениту" создавать голевые ситуации.

– Нам не хватило сил на концовку встречи. По этой причине невнимательно сыграли в обороне. Мы выступали вдесятером, к тому же нам пришлось произвести вынужденные замены. В игру вступили ребята младшего возраста. Они не смогли поддержать тот эмоциональный настрой, с которым выходили на поле футболисты стартового состава. Поэтому стали появляться моменты у соперников. До этого наши игроки действовали неплохо, четко выполняли задание на матч. Даже играя в меньшинстве, не позволяли "Зениту" создавать голевые ситуации.