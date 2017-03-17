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Алексей Лунин: "Нимели добавил импровизации атаке молодежки "Спартака"

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Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 20-го тура положительно оценил игру защитника Зепатты и нападающего Сильвануса Нимели, который стал автором забитого мяча. По его словам, форвард добавил импровизации в атаке.

- Мы играли в гостях с принципиальным соперником, - приводит пресс-служба красно-белых слова Лунина. - Готовились к поединку, разбирали сильные и слабые стороны железнодорожников. В первом тайме зрители увидели много борьбы.

Игроки "Локомотива" опасно атаковали со стандартных положений, а мы - с игры. Незадолго до перерыва нам удалось открыть счет. Во второй половине спартаковцы владели инициативой. Контролировали мяч, создавали моменты и забили второй гол. Однако концовка встречи получилась нервной.

- Как оцените игру дебютантов красно-белых камерунца Зепатты и либерийца Нимели?

- Мы поздравили ребят в раздевалке с дебютом. Считаю, что для первого матча они сыграли удачно. Особенно хорошо выглядел Нимели. Он добавил нашей атаке импровизации, и при этом она стала более качественной.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100963/

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