Алексей Лунин: "Молодежный состав "Спартака" заслуженно победил сверстников из "Зенита"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин после матча 23-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против "Зенита" (2:1) подчеркнул, что встреча носила принципиальный характер. Специалист отметил, что гол питерцев стал следствием невнимательности красно-белых.

– Нам противостоял сильный соперник, – цитирует клубная пресс-служба Лунина. – Футболисты "Зенита" хорошо действовали в отборе, поэтому нашим ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали множество голевых моментов. Объективно говоря, выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили.



– Почему позволили "Зениту" воспользоваться своим шансом в атаке?

– Из-за невнимательности. После того как на чужой половине поля случился срыв нашей атаки, мы не сумели вовремя перестроиться и помешать петербуржцам забить.



– Перед матчем обращали внимание футболистов на то, что игра с питерцами важна с турнирной точки зрения? "Зенит" отставал от "Спартака" на три очка.

– Нет. Но этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить.