Алексей Лунин: "Даже у тренерского штаба недавняя игра с "Ливерпулем" отняла немало эмоций"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин подвел итоги матча с "Уралом" (1:0) отметил, что красно-белым не хватало эмоций. По его словам, команда сделала все что могла.

– Ребятам в сегодняшнем матче не хватало эмоций. Даже у тренерского штаба недавняя игра с "Ливерпулем" их отняла немало, - цитирует Лунина официальный сайт "Спартака". - Конечно, мы настраивали ребят, они сегодня старались и сделали все что могли. Победу мы заслужили, но она далась очень непросто.

– Голевая комбинация получилась эффектной, согласны?

– Соласен. Мы и стремимся к тому, чтобы мячи забивались после таких комбинаций.

– Насколько сейчас готов Прошляков, который пропустил несколько матчей из-за травмы?

– Пока Даня готов как раз на те десять минут, которые провел на поле сегодня. Считаю, что после долгой паузы он сыграл нормально.

– Как будет проходить подготовка к следующей встрече?

– В чемпионате наступает двухнедельный перерыв. У нас на это время запланирована двусторонняя игра. Будем готовиться к сложному выезду в Грозный.