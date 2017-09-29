Алексей Лунин: "Даже у тренерского штаба недавняя игра с "Ливерпулем" отняла немало эмоций"

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин подвел итоги матча с "Уралом" (1:0) отметил, что красно-белым не хватало эмоций. По его словам, команда сделала все что могла.
– Ребятам в сегодняшнем матче не хватало эмоций. Даже у тренерского штаба недавняя игра с "Ливерпулем" их отняла немало, - цитирует Лунина официальный сайт "Спартака". - Конечно, мы настраивали ребят, они сегодня старались и сделали все что могли. Победу мы заслужили, но она далась очень непросто.
– Голевая комбинация получилась эффектной, согласны?
– Соласен. Мы и стремимся к тому, чтобы мячи забивались после таких комбинаций.
– Насколько сейчас готов Прошляков, который пропустил несколько матчей из-за травмы?
– Пока Даня готов как раз на те десять минут, которые провел на поле сегодня. Считаю, что после долгой паузы он сыграл нормально.
– Как будет проходить подготовка к следующей встрече?
– В чемпионате наступает двухнедельный перерыв. У нас на это время запланирована двусторонняя игра. Будем готовиться к сложному выезду в Грозный.
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http://www.spartak.com/news/2017-09-29-aleksey_lunin_pobeda_dalas_neprosto/