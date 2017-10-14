Алексей Козлов: "С таким отношением "Динамо" будет подниматься вверх"

Защитник "Динамо" Алексей Козлов после победы над "СКА-Хабаровском" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что на команду давило нахождение на предпоследнем месте в турнирной таблице. При этом футболист не сомневается, что с таким отношением к делу динамовцы займут более высокую строчку.

– Сегодня вы стали героем программки и забили впервые за два года. Совпадение? – вопрос Козлову.

– Конечно. Просто так получилось (смеется).

– Давила ли на вас психологически такая затяжная серия?

– На нас давило то, что мы шли на предпоследнем месте. Конечно, надо выправлять ситуацию. Важно не то, кто сегодня забил, а победа нашей команды. С таким отношением мы будем потихоньку подниматься вверх. Но не стоит обольщаться. Нужно готовиться к дальнейшим матчам.

– Показалось, что головой вы били зряче.

– Так и есть. Была хорошая передача от Саши Ташаева, и мне оставалось только замкнуть. Все ворота были передо мной. Конечно, там находился вратарь, но так получилось, что я попал в ближний угол под опорную ногу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск"