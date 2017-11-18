Алексей Козлов: "Думаю, во втором тайме перевернем игру"

Защитник "Динамо" Алексей Козлов в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ отметил, что команда пропустила нелепый гол. По его словам, в начале встречи спас вратарь Антон Шунин.

– Установка была – выйти агрессивно и взять мяч под контроль, – отметил Козлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Этого, к сожалению, не получилось. А принципе игра равная. "Терек" в начале создал несколько моментов. Шунин потащил. Опять вторую игру подряд пропускаем гол со стандарта. Нелепый гол. Несогласованные действия при подаче. Победа нужна как воздух. Думаю, во втором тайме перевернем игру.

Трансляция матча "Динамо" - "Ахмат"