Алексей Киричек: "Болельщики, приходящие на матч в Черкизово, должны получать максимум радости и удовольствия"

Исполнительный директор "Локомотива" Алексей Киричек дал интервью "СЭ". Он отметил, что суть концепции клуба в плане проведения домашних матчей заключается в следующем: болельщики должны получать максимум радости и удовольствия.

– В ближайшее воскресенье "Локо" примет армейцев. Железнодорожники с приходом нового менеджмента приучают болельщиков к приятным сюрпризам. Стоит ли ждать продолжения в матче с ЦСКА?

– Болельщики, приходящие на матч в Черкизово, должны получать максимум радости и удовольствия. В этом, пожалуй, суть нашей концепции. Как вы знаете, мы теперь открываем стадион за три часа до начала матча. В идеальной перспективе семья футбольных болельщиков сможет проводить здесь весь выходной, как это работает на многих европейских стадионах.

Начинаем с необходимого: устанавливаем шатры, удобные мягкие кресла, организовали перед входом на стадион питание. Усилили развлекательную программу – работают аттракционы, спортивные площадки и так далее.

И, конечно, многое зависит от афиши. К примеру, матч с "Арсеналом" прошел под лозунгом "Холодно не будет". Поставили самовар, продавали тульские пряники, сушки. В общем, использовали тульские мотивы, чтобы создать атмосферу, настроение.

– На ЦСКА, получается, ожидается чисто армейская тема?

– Естественно, история будет иметь продолжение. Вообще главная задача – показать, что стадион открыт для всех людей, что их ждут. И в воскресенье ждем болельщиков за три часа до начала матча. Желающие проверить свои силы могут сдать нормативы ГТО по некоторым видам. Лучшим вручим символический значок. Детишек будут катать по площади на пони. И, конечно, на паровозике. И я рассказал далеко не обо всех развлечениях. (Алексей МОРОЗ)

Полностью интервью Киричека