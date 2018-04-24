Алексей Ионов: "Идея, которую преподносит нам Карпин, очень близка для меня"

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов поделился мнением о работе под руководством Валерия Карпина, отметив, что ему очень нравятся методы наставника. По его словам, игроки часто сами подходят к Карпину за советом.

– Я стал больше играть в атаке, немного изменилась схема. Чувствую себя комфортно на этой позиции, мне нравится то, как мы сейчас играем, – цитирует Ионова официальный сайт "Ростова".

– Многие отмечают, что Валерий Георгиевич любит индивидуально беседовать с футболистами.

– Да. Это бывает по инициативе тренера, но часто и сами игроки подходят к нему за советом, если им что-то непонятно.

– Что-то новое отрыл для вас в тренировках под руководством Карпина?

– Отмечу, что большинство упражнений мы выполняем через мяч, много тактической работы. Могу уверенно сказать, что все это мне очень нравится. Идея, которую преподносит нам Валерий Георгиевич, очень близка для меня. Сейчас я могу уверенно сказать, что в "Ростове" чувствую себя как дома.