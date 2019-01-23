Алексей Игонин: "Зениту" в случае с Паредесом не надо доводить до ситуации, как у "Локо" с Фернандешем"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что в ситуации с возможным уходом аргентинского полузащитника Леандро Паредеса стоит учитывать мнение самого игрока.

– В центре поля у "Зенита" в матче с "Локо" не шла игра. В связи с этим как вы оцените возможный уход Паредеса в "ПСЖ"?

– Тут очень важно, помимо всего прочего, учитывать мнение самого игрока. Если он хочет уйти, из попыток удержать его мало что может получиться. На примере "Локомотива" – вот есть Фернандеш, с которым не продлили контракт, и он вчера показательно ходил по полю, потом придумал себе травму. И гол-то железнодорожники как раз пропустили, потому что он отказывался играть в обороне. Сейчас говорят, что была классная комбинация, но если посмотреть внимательно – там просто не было Фернандеша! Он на тот момент уже не играл в футбол. Зачем доводить до таких ситуаций?

Поэтому, если действительно игрок хочет уходить и есть предложения – здесь самое главное, чтобы у клуба были аргументы. А аргумент, что его продают дороже, чем купили – очень хороший. Почему нет? Говорить о том, что после этого изменится атака или станет хуже, пока рано. (Егор Бычков)