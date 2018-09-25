Алексей Игонин: "Вместо Глушакова из "Спартака" может съехать Каррера"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал конфликт между главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой и полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым. Ранее Каррера заявил, что Глушаков в ближайшее время не вернется в команду.

"Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, его расставание со "Спартаком" вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию, возникли проблемы.



Это была первая стадия, а сейчас у "Спартака" идет вторая стадия: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют, кого-то берут. Молчаливая реакция руководства говорит только о том, что, вполне возможно, съедет Каррера, а Глушаков останется. Пока здесь 50 на 50", - сказал Игонин в эфире программы "Такой футбол".

Глушаков не вошел состав делегации "Спартака" на матч 1/16 финала ОЛИМП - Кубка России против "Черноморца". Игра пройдет 26 сентября.