Алексей Игонин: "В матче с "Рубином" у "Зенита" не должно возникнуть проблем"

Бывший капитан "Зенита" дал свой прогноз на сегодняшний матч сине-бело-голубых с "Рубином". Напомним, что встреча состоится на стадионе "Петровский" в Северной столице.

– Игра будет непростой для обеих команд. "Рубин", думаю, сосредоточит все усилия на обороне своих ворот. Конечно, против такого соперника сложнее, чем против того, кто сам часто атакует, – сказал Игонин. – Впрочем, полагаю, что у "Зенита" не возникнет больших проблем, ведь в матче с "Маккаби" петербуржцы добавили эмоций и смогли вырвать победу.

Вряд ли основной состав претерпит серьезные изменения. Пока непонятно, кто выйдет в нападении – Кержаков может появиться с первых минут, но тут нужно знать, в каком состоянии находится Дзюба. Но как бы то ни было, "Зенит" одержит победу со счетом 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)