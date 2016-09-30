Алексей Игонин: "Смолова в сборной может заменить Кокорин"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин считает, что в случае серьезной травмы нападающего "Краснодара" Федора Смолова в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой могут вызвать Александра Кокорина. Вчера форвард питерцев оформил дубль во встрече 2-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ (5:0)
– В курсе, что Кокорин впервые за последние два года забил два гола?
– Кокорина в последнее время критиковали из-за того, что он мало забивал. Правда, я не припомню, чтобы он когда-нибудь был бомбардиром чемпионата России. Наверное, не совсем корректно требовать от Александра очень уж большого количества мячей. Но журналисты, общественность давили ему на эту мозоль.
Лично у меня не возникало вопросов по его тактической выучке. Были, наверное, какие-то психологические трудности. Все-таки он пришел в "Зенит", где нет времени на раскачку. Много шансов тебе не предоставят. Я вижу, что Кокорин справился. Ему тренер доверял, он приносит пользу питерцам.
– Правда, Кокорин пока забивает в этом сезоне далеко не самым грозным соперникам...
– Это уже какие-то личные достижения – забить "Спартаку" или "Милану". Но на уровне общекомандного результата нет принципиальной разницы, кому забивать.
– В случае серьезной травмы Федора Смолова допускаете, что Станислав Черчесов вызовет в сборную России на матч с Коста-Рикой именно Кокорина?
– Вполне возможно, что так и будет. Кокорин вовремя умудрился вновь заявить о себе. Плюс "Зенит" выглядит очень убедительно.
– Но ведь есть еще и форвард "Ростова" Дмитрий Полоз, оформивший на днях дубль в Лиге чемпионов.
– Мне кажется, выбор будет сделан в пользу Кокорина. Он более опытный, на нем, думаю, и остановятся. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
serzheo
Ленивый Кока )) да кто же тебя крышует? Интересно, аж жуть...
16:32
Cheremis57
Кокорин- мажор, делать ему нечего в сборной! Пора наигрывать Полоза, не за горами ЧМ18!!
16:20