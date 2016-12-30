Алексей Игонин: "Семаку в первую очередь нужна тренерская удача"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил, что назначение Сергея Семака главным тренером "Уфы" - очень важный шаг в его карьере. По его словам, наставнику на новой должности будет нужна удача. Сегодня уфимский клуб объявил о подписании контракта с Семаком на 1,5 года.

- Как вам кажется, такое назначение – шаг вперед в тренерской карьере Сергея Семака?

- Сейчас очень трудно делать какие – то выводы. Для тренера такое назначение – очень важный шаг. Он почерпнул много опыта во время работы в "Зените", однако практического опыта не заменит ничего.

- Может ли Семак вернуться из "Уфы" в "Зенит" в качестве главного тренера?

- Здесь должны сложиться все условия. Мы постоянно видим как даже опытные тренеры высокого уровня не находят себе места работы. Семаку в первую очередь необходима тренерская удача. А есть ли она – покажет время. (Артем РЯБОВОЛ)