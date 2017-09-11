Алексей Игонин: "Просто к игре "Зенита" уже приноровились"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что его бывшая команда не может выиграть в двух матчах подряд, так как соперники приноровились к игре сине-бело-голубых. Также он считает, что одна из главных проблем "Зенита" - футболисты не играют в касание.

– В последних турах "Зенит" забуксовал. С чем это связано?

– Просто к его игре уже приноровились. Что принесло результат и "Ростову", и "Динамо"? Мотивация, запредельная самоотдача, строгая игровая дисциплина в обороне. Все-таки у "Зенита" командные действия в атаке оставляют желать лучшего. Голы в основном забиваются либо за счет индивидуального мастерства футболистов, либо благодаря ошибкам противника. Нет запоминающихся комбинаций, быстрого перехода из обороны в атаку. Даже "стандарты" пока не наиграны.

– Манчини в Химках признал, что "Зенит" играл слишком медленно.

– Не в первый раз! То же самое было с "Ростовом", да и в предыдущих встречах. Так что не стоит увязывать это с паузой на матчи сборных, перелетами аргентинских легионеров. Подобные разговоры – банальные отговорки. На мой взгляд, одна из главных проблем нынешнего "Зенита" – почему-то никто не играет в одно касание. Два, три, четыре – в порядке вещей. Что заметно облегчает жизнь сопернику. Да, владеешь преимуществом, контролируешь мяч, ну а толку-то? Ни моментов, ни голов! (Александр КРУЖКОВ)

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