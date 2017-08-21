Алексей Игонин: "Обмен Нету на Абденнура? Почему бы и нет?"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин хотел бы видеть в стане петербуржцев молодого иностранца вместо полузащитника Кристиана Нобоа. По его словам, он не знаю, что должно случиться, чтобы эквадорец регулярно выходил на поле.

– Еще один слух последних дней – возможный обмен Нету на Абденнура из "Валенсии". Насколько "Зениту" нужна эта сделка?

– Тут нужно думать о перспективе, учитывать возраст новичка.

– Ему 28 лет.

– Вот здесь и встает вопрос. В "Зените" достаточно возрастных игроков в линии обороны. Понятно, что 28-летний защитник может провести еще 3-4 года на хорошем уровне, но сомнения остаются. Другой вопрос, что по Нету мы давно определились. У предыдущих тренеров возникали вопросы к португальцу, но тогда не было глубины состава. Все, что Нету мог показать, он уже давным-давно показал. Новый футболист может привнести что-то свое. Если это будет просто обмен, без доплат – почему бы и нет?

– Говорят, "Зенит" может отдать в аренду "Рубину" Нобоа, Ерохина и Полоза. Кто из троих выглядит первым кандидатом на уход?

– Нобоа. Это заслуженный футболист, но пока не понятно, что должно случиться, чтобы он регулярно играл. Хотелось бы иметь молодого заряженного иностранца в основе, а под ним нашего молодого игрока, который мог бы учиться и расти на примере легионера и подменять его при необходимости. Когда между ними оказывается опытный футболист с именем, это только добавляет головной боли тренеру.(Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Игонина