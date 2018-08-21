Алексей Игонин: "Нобоа - это серьезная потеря для Семака, у него была ключевая роль"

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил, что травма хавбека сине-бело-голубых Кристиана Нобоа может нанести существенный ущерб игре команды Сергея Семака. Ранее, напомним, стало известно, что эквадорец в матче 4-го тура премьер-лиги с "Уралом" повредил крестообразную связку колена и пропустит около полугода.

- Это серьезная потеря, ведь это очень дефицитное амплуа, - сказал Игонин. - Вот у "Локомотива" есть два таких игрока - Денисов и Тарасов. У "Зенита" как раз не хватало таких игроков, которые хорошо и грамотно играют в отборе, выполняя роль опорного хавбека. Нобоа играл ключевую роль у Семака, так что это серьезная потеря. Кем его заменить? Конечно, есть Кузяев, но это более атакующий игрок. Так что, скорее, придется перестраиваться. У "Зенита" нет времени ждать Нобоа - результаты уже нужны. (Игорь НОВИКОВ)

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