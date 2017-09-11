Алексей Игонин: "Какой смысл Дзюбе биться головой об стену? В "Локомотиве" бы он стабильно играл"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" признался, что не понимает причин, по которым нападающий Артем Дзюба не сменил команду летом. По его мнению, форварду стоило перейти в "Локомотив"​, где у него была бы регулярная игровая практика.

– Удивились, что Дзюба так и не ушел в аренду?

– Не то слово! Если тренер явно не рассчитывает на тебя, как на футболиста стартового состава, какой смысл биться головой об стену? Только время терять. А в "Локомотиве" Дзюба стабильно выходил бы в основе.

– "Локомотив" не устроили финансовые запросы форварда, который хотел сохранить зарплату на уровне "Зенита".

– Деньги, безусловно, важны, однако игровую практику ничто не заменит. Честно вам скажу, не было в моей карьере сезона тяжелее, чем в "Анжи" золотых времен. Я хорошо зарабатывал, жил в шикарных условиях, но это не приносило никакого удовлетворения. Потому что почти не играл. Вот и Дзюба зря не настоял на уходе в аренду. Сегодня в "Зените" он стопроцентный игрок запаса. Не факт, что ситуацию удастся переломить. (Александр КРУЖКОВ)

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