Алексей Игонин: "И результаты, и разговоры о Манчини сводятся к тому, что он уйдет. А с ним и много игроков"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что судьба главного тренера питерцев Роберто Манчини предрешена.

- Если два-три месяца историю о Манчини и сборной Италии можно было назвать слухами, то сейчас это решенный вопрос, - считает Игонин. - И результаты, и разговоры о Манчини сводятся к тому, что он уйдет. Если итальянец покинет клуб, возможно, предстоит достаточно приличная ротация игроков. Человек пять-шесть точно привозили под Манчини. И я не удивлюсь, если новый тренер, видимо, тоже серьезный специалист, захочет видеть в "Зените" других футболистов. Этих изменений достаточно, чтобы в следующем году создать конкуренцию в борьбе за первое место.

- Впереди один матч со "СКА-Хабаровском", еще остались шансы на место в Лиге чемпионов. Как коллективу настроиться на эту встречу, учитывая историю с Манчини?

- Уже давно все известно. Каждый должен отталкиваться от своего будущего. Те, кто понимает, что уйдет из "Зенита", переживают не лучший период, они явно расстроены. Другие будут бороться и доказывать - если не Роберто, то новому тренеру. Если он сделает ставку на этих бойцов, то "Зенит" добьется результата. Но вряд ли Манчини будет рисковать. Как и против "Локомотива". Я предполагал, что этот матч будет осторожным. Манчини выбрал бы вариант 0:0 и остаться без Лиги чемпионов, чем поставить на карту все. (Игорь НОВИКОВ)