Алексей Игонин: "Думаю, перед "Зенитом" не ставилась задача показать зрелищную игру или победить "Локомотив"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

– "Зенит" проиграл "Локо" (1:3) на турнире в Катаре. Ваше мнение об игре?

– Можно назвать это весенним футболом. Несмотря на то, что идеальные условия и поля, понятно, что игроки еще не готовы. Думаю, и задачи такой не ставилось – показать зрелищную игру или победить в этом матче.

– Из отпуска все вышли одновременно, но "Зенит" смотрелся тяжелее.

– Скорее всего, разные системы подготовки. Не удивлюсь, если "Локомотив" форсировал этот процесс и сейчас готов физически – это было очевидно. У "Зенита" другой подход – и насколько он верен, покажут первые игры. Можно говорить, что команда вышла играть под нагрузкой, но мы ведь не знаем тренировочный план Семака. Поэтому делать выводы о том, что кто-то работал хорошо, а кто-то плохо, в корне неверно.

– Несмотря на поражение, какие положительные моменты можете отметить в игре?

– Единственное, что понравилось – как выглядел Ригони. Думаю, это та же ситуация – он просто физически лучше готов сейчас. Мне показалось, он действительно хочет остаться в "Зените": выкладывался, хотел и показывал игру. В отношении остальных футболистов выводы делать сложно, к тому же это был смешанный состав – и в первом тайме, и во втором. (Егор БЫЧКОВ)

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