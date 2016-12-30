Алексей Игонин: "Цаллагов - один из лучших на своей позиции"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил, что защитник Ибрагим Цаллагов в будущем может стать одним из ключевых игроков команды. По его мнению, футболист сначала будет запасным игроком питерцев. Сегодня стороны подписали контракт на 3,5 года.

- На данный момент он является одним из лучших игроков на своей позиции, - заявил Игонин. - Прослеживается такая тенденция: "Зенит" покупает себе сильнейших российских футболистов. Но как показывает опыт, например, Новосельцева, не всегда игроку удается сразу адаптироваться в команде. Изначально Цаллагов будет запасным игроком. Сразу в основу такой команды, как "Зенит", может попасть только игрок с европейским именем. Однако у Ибрагима будет время усвоить требования Луческу на сборах и в весенней части сезона, поэтому, возможно, в будущем Цаллагов сможет стать одним из ключевых игроков команды. (Артем РЯБОВОЛ)