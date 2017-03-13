Алексей Гасилин: "Было много предложений от клубов РФПЛ, но я выбрал "Амкар"

Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин в интервью официальному сайту команды заявил, что из всех поступивших предложений выбрал пермский клуб, так как здесь делают ставку на развитие молодых футболистов. В текущем сезоне за "Амкар" он провел два матча и голов не забил. В сезоне-2015/16 выступал в составе второй команды "Шальке" и забил 14 мячей в 33 играх.

– В России молодые футбольные таланты нарасхват. У вас наверняка были и другие предложения?

– Конечно. Озвучивать не буду, но вариантов было предостаточно.

– Из России?

– Да, из многих клубов РФПЛ. Но я выбрал "Амкар" и надеюсь, что не пожалею. Я вижу, что в Перми в меня верят. А для меня в данный момент это самое важное. И я же вижу, как в "Амкаре" работают с молодыми футболистами и как они растут. Примеры тех же Селихова или Джикии говорят о многом. И раньше видел, что клуб делает ставку на развитие молодежи, а сейчас об этом мне говорили и руководители "Амкара" и главный тренер. Так что у меня сейчас одна задача – расти как футболисту.

– Вы были в аренде в "Шальке-04" – не сложновато из Европы ехать в Пермь?

– Вот это для меня вообще не вопрос. У меня отец из Перми, много родственников здесь. Я родился в Питере, а Пермь для меня – фактически вторая родина. Прекрасный город, с которым у меня многое связано. Так что никаких проблем.