Алексей Евсеев: "Урал" постарается выиграть у "Спартака" в Москве"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком"​ и отметил, что команда рассчитывает на победу.

– Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов, – цитирует Евсеева sportsdaily.ru. – Игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие-Арене".

Видел игру "Спартака" с "Анжи" (2:2), как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть.

Матч "Спартак" – "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.