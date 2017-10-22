Алексей Евсеев: "Не считаю, что сделал что-то сверхъестественное в эпизоде с голом"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде удалось обыграть соперника за счет игры внизу. Он также добавил, что никогда не смотрит в турнирную таблицу, а выходит на каждую игру с желанием забить и выиграть.

Отметим, что Евсеев стал автором второго гола своей команды в матче.

– "Ахмат" составлен в основном из высокорослых и габаритных футболистов. За счет чего "Уралу" удалось противостоять им?

– За счет игры внизу, – приводит официальный сайт "Урала" слова Евсеева. – Мне показалось, что "Ахмат" больше играл за счет длинных передач. А мы действовали за счет коротких передач. Поэтому нам удалось взломать оборону соперника.

– Вы вновь забили эффектный гол. Только такие мячи забиваете?

– Нельзя сказать, что это эффектный гол. Денис Кулаков прошел по флангу, отдал мне передачу. Я обыграл игрока и пробил. Не считаю, что я сделал что-то сверхъестественное.

– "Урал" сейчас идет на четвертом месте. Этому уделяли внимание в раздевалке после игры?

– Вообще никогда не смотрю в таблицу. Выхожу на каждый матч с желанием забить и выиграть. Вчера Денис говорил, что в случае победы мы можем выйти на четвертое место. Я от него об этом узнал.

Трансляция матча "Урал" - "Ахмат"