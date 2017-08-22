Алексей Еськов: "После просмотра повторов можно говорить о более серьезном наказании для Миранчука"

Главный арбитр матча 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4) Алексей Еськов остался доволен атмосферой на стадионе. Также он отметил, что уверен в своих решениях по поводу желтых карточек для Александра Самедова и Алексея Миранчука​.

– На стадионе была хорошая атмосфера, такие матчи всегда остаются в памяти, – отметил Еськов в эфире передачи "Свисток". – Матч оставил только позитивные эмоции. Стараемся не делить матчи на простые и сложные. Уровень премьер-лиги находится на высоком уровне. Однако на дерби настраивались, конечно, серьезно.

Вторая желтая карточка Самедову? Такие решения принимаются за доли секунды, так как момент очень динамичный. В этой ситуации игрок пытался ввести меня в заблуждение, поэтому получил желтую карточку за симуляцию.

Желтая карточка Миранчуку? Понимаю, почему этот эпизод вызвал резонанс. Два игрока пытались бороться за мяч, но игрок "Спартака" оказался чуть раньше. Со стороны Алексея прыжка не было, он даже немного сгибает ногу в момент падения. Конечно, посмотрев множество моментов, наверное, можем говорить о варианте с более серьезным наказанием.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"