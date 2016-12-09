Алексей Еременко: "У Романа все хорошо, он готовится вернуться в футбол"

Главный тренер "Шахтера" из Караганды Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, подчеркнул, что его сын самостоятельно поддерживает форму во время дисквалификации. В октябре в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина. За это УЕФА на два года отстранил Романа от футбола. Недавно игрок армейцев подал апелляцию на это решение.
– Апелляция подана, – цитирует life.ru Еременко. – О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой – оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/943834/otiets_nakazannogho_za_kokain_ieriomienko_roman_ghotovitsia_viernutsia_v_futbol
shpasic
скажут, что это Слуцкий ему подсыпал, неслучайно, он так быстро сбежал.
11:54
**гость**
Интересно, какую отмазку ему придумали? Про поцелуй уже было, остается только ж...
11:25
Slim Taller
Два года быстро за косячком пролетело....
11:25
ДОЗВОН ГУБЕР
Имей Я мешок "кокса", то тоже бы считал, что у меня всё всегда хорошо....
11:18
Кефир71
У Ромы всё хорошо. Кокса навалом. Не переживайте за него. Занимается по индивидуальной программе. Он и в ЦСКА судя по допинг пробе занимался по индивидуальной программе.
11:12
**гость**
Рома где ? В Караганде..
11:04
Андрей Палыч 1979
Подпишешь его за Караганду и будут у него и там поклонники
10:45
Андрей Палыч 1979
Ну вот и заберёшь его к себе в Караганду и в Казахстане у кайфарика будет много поклонников
10:35