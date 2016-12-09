Алексей Еременко: "У Романа все хорошо, он готовится вернуться в футбол"

Главный тренер "Шахтера" из Караганды Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, подчеркнул, что его сын самостоятельно поддерживает форму во время дисквалификации. В октябре в допинг-пробе футболиста были обнаружены следы кокаина. За это УЕФА на два года отстранил Романа от футбола. Недавно игрок армейцев подал апелляцию на это решение.

– Апелляция подана, – цитирует life.ru Еременко. – О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой – оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать.