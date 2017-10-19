Алексей Еременко: "У младшего брата есть вариант в России"

Бывший полузащитник "Рубина" и "Сатурна" Алексей Еременко считает, что его младший брат Сергей Еременко, выступающий за молодежный состав "Базеля", если и должен переходить в клуб из России, то только будучи готовым футболистом для основного состава. Экс-хавбек рассчитывает, что 18-летний брат станет играть лучше, чем он и средний брат, бывший игрок ЦСКА Роман Еременко.

– Думаю, он растет как футболист, и дай бог, чтобы стал лучше нас с Романом, – цитирует ТАСС Еременко. – Ему только 18 лет, но все зависит от него. Правда, у нас айфонов и инстраграмов не было. Сейчас много вещей, которых не было еще десять лет назад, но которые могут повлиять на игру в футбол.

Варианты продолжения карьеры в России? Мы хорошо общаемся с Марко Трабукки, который нас с Романом в свое время привез играть в Россию, а теперь занимается Сергеем. ЦСКА? Пока не могу сказать, но что-то есть, посмотрим, тем более у него два гражданства, а выступает он пока только за молодежку Финляндии, так что еще не поздно.

Конечно, мы думаем о всех деталях, мы понимаем, что если переезжать в Россию, надо быть готовым футболистом, играть уже в "основе". При всем уважении к нашим юниорам и тренерам, но в Европе с этим пока получше, по-моему.