Алексей Еременко: "Переход Романа в "Спартак" не был ошибкой. Жизнь продолжается"

Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа Еременко, комментируя решение совета директоров клуба, где принято решение не продлевать соглашение с его сыном, заявил, что не считает переход 31-летнего хавбека в столичную команду ошибкой.

– Удивлены, что совет директоров "Спартака" принял решение не продлевать соглашение с вашим сыном?

– Об этом решении я только что узнал от вас. Поэтому мне трудно сказать что-либо. Не готов давать оценок. Это решение клуба. Если оно принято – то принято. Жизнь продолжается, значит, будем жить дальше.

– Переход в "Спартак" – ошибка?

– Нет, я не считаю этот переход ошибкой, а получилось – как получилось. Идем дальше. Если ничего изменить нельзя, то какой смысл это все рассусоливать? Все, поехали дальше! Плакаться – не выход. У Романа остается семья, дети, они поддержат. Завтра наступит новый день, и это все оставляем и идем вперед.

– Сам Роман всем доволен был в "Спартаке" и были ли предпосылки к такому решению совдира?

– Вопрос к самому Роману. Если захочет – сам расскажет. (Андрей Сизякин)​