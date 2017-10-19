Алексей Еременко – о дисквалификации брата: "Мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто бросил"

Бывший полузащитник "Рубина" и "Сатурна" Алексей Еременко сообщил, что его брат, экс-хавбек ЦСКА Роман Еременко находится в отличной форме, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию УЕФА из-за проваленного допинг-теста (в пробе игрока были обнаружен кокаин. – Прим. "СЭ"). Отстранение бывшего игрока армейцев рассчитано до 6 октября 2018 года.

– Нелегкий год был для всей семьи, но духом не падаем, есть цель – уже через полгода Роме можно будет начать тренироваться с командой, – цитирует ТАСС Еременко. – Он постоянно поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года каждый день бегать по 20 км, поддерживая форму, бессмысленно; вот когда останется полгода, тогда и начнет потихоньку ее набирать. А так с мячом он играет постоянно: в Хельсинки много русских, регулярно собираемся по выходным и играем двусторонки, для того же Ромы, чтобы он чувствовал, что он в команде, потому что одному – не то.

Ему нелегко смотреть большие игры того же ЦСКА по телевизору. Ведь все произошло в момент, когда он был в порядке. Думаю, он вернется очень сильным, тем более ему повезло с телом: если бы я без футбола год был, весил бы уже, наверное, килограмм 200, а он ни килограмма не сбросил, ни килограмма не набрал.

Да, человек виноват, но взять и бросить его на два года, как будто он убил кого-то. Если наказывать, накажите так, чтобы он оставался футболе и приносил ему пользу – тренировал или что-то еще. Все-таки Роман – не простой футболист, у него хороший класс, и он многому мог бы научить. А так просто вычеркнули человека на два года.

Думаю, в голове у него много вещей поменялось, потому что ситуация непростая. Но у него есть семья и знакомые, которые его поддерживают, и он это чувствует.

Мы понимаем, что ситуация влияет на его имидж, но все знают, какой Роман человек и футболист. Понимаю, если бы это происходило несколько раз, но никогда к нему никаких претензий не было. А тут случилось такое. Думаю, все зависит от него, а люди, которые в футболе разбираются, знают, какой Роман человек и футболист.

Связь с ЦСКА? Бывает, что созваниваются. Но так-то мы чувствуем, кто в это время был с нами, а кто бросил. Все познается в сложных ситуациях.