Алексей Еременко: "Интерес "Спартака"? Сергея пока все устраивает в "Базеле"

Алексей Еременко, старший брат полузащитника "Базеля" Сергея Еременко, заявил, что пока не готов комментировать информацию об интересе "Спартака" к хавбеку. Напомним, в середине декабря коллеги с радиостанции SRF Info сообщили "СЭ", что "Спартак" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику.

Согласно порталу transfermarkt.de, трансферная стоимость Еременко оценивается в 150 тысяч евро.

– Правда, что "Спартак" интересуется Сергеем Еременко? – вопрос Алексею Еременко.

– Пока не могу ничего прокомментировать по этому поводу, извините.

– В октябре вы говорили, что к Сергею есть интерес из России. Он остается?

– Тогда был, верно. Но на данный момент я ничего не могу комментировать.

– Большая вероятность, что он покинет "Базель" зимой?

– У него действующий контракт с командой. Его все устраивает в "Базеле". Клуб закончил первую часть сезона на первом месте в турнире среди игроков до 21 года, вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Европа все равно остается Европой. Чем больше игрок выступает на Западе, тем лучше.

– Сергей всегда выходит в стартовом составе?

– В последнее время уже меньше. Там очень сильный состав.

– В связи с этим Серей не планирует поменять команду?

– Его пока все устраивает. Но больше по поводу брата ничего сказать не могу.

Отметим, что отец Сергея – Алексей – выступал в высшей лиге СССР за ростовский СКА, московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", а старшие братья играли в РФПЛ: Алексей за "Сатурн" и "Рубин", а Роман также за казанцев и ЦСКА. (Павел ГУРЕВИЧ)