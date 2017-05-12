Алексей Березуцкий выбыл до конца сезона, Дзагоев может сыграть в следующем матче

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что первый гол повлиял на ход игры. По словам специалиста, команда делала ставку на быстрое взятие ворот.

- Думаю, игроки получали удовольствие от того, что делали на поле. Нам важно было забить быстрый гол, чтобы деморализовать соперника, - сказал Гончаренко. - Не могу сказать, что он получился быстрым, но после него игра изменилась. Ведь если имеешь большое преимущество и открываешь счет, то выбиваешь почву из-под ног соперника. Вторым же голом, думаю, мы решили исход встречи. Важно, что правильно атаковали и не позволяли "Арсеналу" проводить контрвыпады.

- Рассчитываете до окончания сезона на Дзагоева?

- Да. Рассчитываем, что в следующей игре он сможет выйти на поле.

- А Алексей Березуцкий?

- Вот он, думаю, выбыл до конца сезона. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"