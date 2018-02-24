Алексей Березуцкий, Щенников и Жамалетдинов начали сбор тренировками по индивидуальному плану

ЦСКА провел первую тренировку на четвертом учебно-тренировочном сборе в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. В занятии, которое продолжалось 1 час и 45 минут, приняли участие 23 игрока.
Список игроков армейского клуба, участвовавших в занятии, выглядит следующим образом:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
защитники: Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Мариу Фернандес;
полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Кристьян Бистрович, Константин Кучаев, Александр Головин, Наир Тикнизян, Понтус Вернблум, Георгий Миланов;
нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.
Отмечается, что Алексей Березуцкий, Щенников и Жамалетдинов занимались вместе с командой каждый по своему индивидуальному плану.
Сбор ЦСКА продлится до 1 марта. Первый матч в чемпионате России команда проведет 3 марта в Москве, соперником будет "Урал".
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/chetvyertyy-sbor-v-kampoamore-den-pervyy/