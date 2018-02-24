Алексей Березуцкий, Щенников и Жамалетдинов начали сбор тренировками по индивидуальному плану

ЦСКА провел первую тренировку на четвертом учебно-тренировочном сборе в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. В занятии, которое продолжалось 1 час и 45 минут, приняли участие 23 игрока.

Список игроков армейского клуба, участвовавших в занятии, выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

защитники: Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Мариу Фернандес;

полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Кристьян Бистрович, Константин Кучаев, Александр Головин, Наир Тикнизян, Понтус Вернблум, Георгий Миланов;

нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов и Тимур Жамалетдинов.

Отмечается, что Алексей Березуцкий, Щенников и Жамалетдинов занимались вместе с командой каждый по своему индивидуальному плану.

Сбор ЦСКА продлится до 1 марта. Первый матч в чемпионате России команда проведет 3 марта в Москве, соперником будет "Урал".