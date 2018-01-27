Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий приступил к беговым тренировкам на сборе Кампоаморе, сообщает Твиттер армейцев. Игрок обороны, продолжающий восстановление от перелома правой малоберцовой кости, полученного в игре 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2).
Отмечается, что пока 35-летний футболист работает по индивидуальной программе.
Во время второго сбора ЦСКА проведет три товарищеских матча которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля. Первая официальная игра команды Виктора Гончаренко в 2018 году состоится 13 февраля - армейцы в Белграде сыграют с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, ответный матч состоится в Москве 21 февраля.
Алексей Березуцкий вернулся на футбольное поле! 💪 Пока он продолжает тренироваться по индивидуальной программе, сегодня у него беговая работа #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/4leBMmcQbI– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 января 2018 г.