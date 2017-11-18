Алексей Березуцкий получил травму в Хабаровске. На поле вышел Миланов

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий получил травму на 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Игрок обороны подвернул ногу в борьбе с соперником. Сотрудники медицинского штаба армейцев унесли защитника на носилках.

ЦСКА провел несколько минут в усеченном составе, после чего на замену вышел полузащитник Георгий Миланов.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА