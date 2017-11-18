12:26 | Футбол — РФПЛ

Алексей Березуцкий получил травму в Хабаровске. На поле вышел Миланов

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий получил травму на 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Игрок обороны подвернул ногу в борьбе с соперником. Сотрудники медицинского штаба армейцев унесли защитника на носилках.

ЦСКА провел несколько минут в усеченном составе, после чего на замену вышел полузащитник Георгий Миланов.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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vassel

а падение очень неприятное, может быть серьёзная травма(((

13:25

П_о_в_а_р

marksan Травму пишем на Мутко и компанию! ------------------------------ Запиши на него ещё два борща и три по-киевски, бро. Один фиг на него всё пишем.))

12:57

Юный Люцифер

marksan Опять Мутко? Да при чем тут Мутко?! Поле в идеальном состоянии. Такую же травму игроки Спартака получали при абсолютно нормальной погоде. А ЦСКА сам захотел играть в Хабаровске в ноябре, потому что изначально матч должен был проходить в Москве, но армейцы попросили поменяться кругами и им пошли навстречу, поэтому матч первого круга был проведен в Москве, а в Хабаровске играют сейчас.

12:53

marksan

Травму пишем на Мутко и компанию!

12:43