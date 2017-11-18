Алексей Березуцкий получил травму в Хабаровске. На поле вышел Миланов

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий получил травму на 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Игрок обороны подвернул ногу в борьбе с соперником. Сотрудники медицинского штаба армейцев унесли защитника на носилках.
ЦСКА провел несколько минут в усеченном составе, после чего на замену вышел полузащитник Георгий Миланов.
Алексей Березуцкий получает травму. С поля его уносят на носилках #СКАЦСКА pic.twitter.com/awRBO1ORFP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
vassel
а падение очень неприятное, может быть серьёзная травма(((
13:25
П_о_в_а_р
marksan Травму пишем на Мутко и компанию! ------------------------------ Запиши на него ещё два борща и три по-киевски, бро. Один фиг на него всё пишем.))
12:57
Юный Люцифер
marksan Опять Мутко? Да при чем тут Мутко?! Поле в идеальном состоянии. Такую же травму игроки Спартака получали при абсолютно нормальной погоде. А ЦСКА сам захотел играть в Хабаровске в ноябре, потому что изначально матч должен был проходить в Москве, но армейцы попросили поменяться кругами и им пошли навстречу, поэтому матч первого круга был проведен в Москве, а в Хабаровске играют сейчас.
12:53
marksan
Травму пишем на Мутко и компанию!
12:43