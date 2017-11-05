Алексей Березуцкий: "Михалыч предупреждал, что "Локомотив" опасен на контратаках"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" выразил радость от того, что команде удалось забить два гола в ворота соперника. По словам россиянина, тренерский штаб предупреждал игроков о том, что железнодорожники хорошо действуют на контратаках.

– ЦСКА готовился к этой игре. Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим. "СЭ") предупреждал, что "Локомотив", в первую очередь, опасен на контратаках, – сказал Березуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо, что потом удалось исправить ситуацию. Игра по счету? Посмотрим, сейчас тренер нам как раз это скажет.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА