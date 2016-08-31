22:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Березуцкий и Понтус Вернблум пропустили тренировку ЦСКА

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ЦСКА после трех выходных дней провел сегодня вечернюю тренировку в Ватутинках, сообщает пресс-служба армейцев. В занятии принимали участие игроки основного состава, не вызванные в расположение сборных, а также четыре футболиста молодежки – Тимур Жамалетдинов, Иван Олейников, Тимур Пухов и Муталип Алибеков.

Алексей Березуцкий и Понтус Вернблум не тренировались в общей группе по причине простуды. Также не работал с командой Мариу Фернандес, получивший повреждение в Томске. Врачи ЦСКА отмечают положительную динамику в его восстановлении, в ближайшее время будет принято решение по срокам его перевода в общую группу.

Ласина Траоре, пропустивший матч 5-го тура с "Томью" (1:0) из-за повреждения голеностопа, полученного на тренировке, сегодня вернулся в общую группу и работал наравне со всеми.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armejcy-proveli-trenirovku-v-vatutinkah-4/

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