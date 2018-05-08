Алексей Березуцкий дебютировал за ЦСКА 16 лет назад

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 16 лет назад, 8 мая 2002 года, в составе армейцев дебютировал защитник Алексей Березуцкий. 35-летний игрок обороны является главным долгожителем среди футболистов московской команды.
22 апреля он провел 500-й матч в составе ЦСКА. Юбилейной для защитника стала игра 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). Перед встречей 29-го тура против тульского "Арсенала" (6:0) ему вручили памятную футболку, посвященную этому достижению.
За 16 лет в составе ЦСКА Алексей Березуцкий выиграл 20 трофеев, включая 6 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.
8 мая 2002го, 16 (!!!) лет назад, за #ЦСКА дебютировал Алексей Березуцкий. Из действующих игроков он выступает за ЦСКА дольше всех, а на матче #ЦСКАарсенал был отмечен за 500-й матч в составе красно-синих. Легенда👏#историяЦСКА pic.twitter.com/FeswdOZaAR– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 мая 2018 г.