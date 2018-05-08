Алексей Березуцкий дебютировал за ЦСКА 16 лет назад

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 16 лет назад, 8 мая 2002 года, в составе армейцев дебютировал защитник Алексей Березуцкий. 35-летний игрок обороны является главным долгожителем среди футболистов московской команды.

22 апреля он провел 500-й матч в составе ЦСКА. Юбилейной для защитника стала игра 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). Перед встречей 29-го тура против тульского "Арсенала" (6:0) ему вручили памятную футболку, посвященную этому достижению.

За 16 лет в составе ЦСКА Алексей Березуцкий выиграл 20 трофеев, включая 6 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.