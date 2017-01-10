10:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Антонюк стал новым тренером вратарей "Краснодара"

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"Краснодар" прекратил сотрудничество с румынским специалистом Даниэлом Тудором, который работал тренером вратарей, сообщает пресс-служба клуба. Вместо него с голкиперами теперь будет работать Алексей Антонюк.

"Трудовое соглашение с румынским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, и он покинул расположение "горожан". На его место пришел 32-летний Алексей Валерьевич Антонюк", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Краснодара".

Предыдущим местом работы специалиста был московский клуб "Строгино". Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал действующего вратаря "Краснодара" и сборной России Станислава Крицюка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

однокласснику привет и удачи!!!!

10:57

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