Алексей Антонов: "Постараюсь закрепиться в "Анжи"

Украинский нападающий Алексей Антонов в интервью MatchDay отметил желание проявить себя в "Анжи". Он подчеркнул, что до перехода в махачкалинский клуб поддерживал форму в "Днепре".

– В последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем "Днепра", поддерживал форму.

– Вы неплохо себя зарекомендовали в "Габале" у Романа Григорчука. Почему уехали из Азербайджана?

– Были некоторые разногласия с руководством клуба. Да и, по большому счету, я не горел желанием оставаться в Азербайджане. В общем, расстались мы по обоюдному согласию.

– Чем положительным запомнился вам азербайджанский этап карьеры?

– Разве что выступлением в Лиге Европы. Это, можно сказать, была отдушина, ведь всегда хочется играть на высоком уровне в противостоянии с сильными командами. Думаю, мы выступали достойно, болельщики нас тоже хорошо поддерживали.

– Сейчас вы находитесь в расположении "Анжи". Как попали в эту команду?

– Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла.

– На Украине у вас не было вариантов продолжить карьеру?

– Интерес был, но дальше разговоров дело так и не пошло.

– В "Анжи" вы вместе с еще одним украинцем – Денисом Дедечко. Вместе держитесь?

– Да. Делим одну комнату. С Денисом мы давно знакомы, вместе играли в Кривом Роге. Так что все нормально.

– Какие цели ставите для себя на ближайшее время?

– Я в Турции вместе с "Анжи", в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как был во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было.