Александру Бурчану: "Даже если "Арсенал" вылетит, то может вернуться через год. Шучу-шучу"

Новичок "Арсенала" Александру Бурчану в интервью "СЭ" рассказал, что намерен принести максимальную пользу своей новой команде. Румынский хавбек с оптимизмом смотрит на будущее тульского клуба.

– Переход в "Арсенал" – это вызов самому себе?

– Мне почти 32 года. Моя главная мотивация – доказать, что я еще могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.

– А то, что она в зоне вылета, при принятии решения не смущало?

– А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год. Шучу-шучу. Все должно получиться. И в следующем сезоне "Арсеналу" будет по силам бороться за место в первой половине таблицы. Я так думаю.

– За сборную Румынии вы провели 26 матчей, но последний был в 2014 году...

– И следующего не будет. Отдаю себе отчет, что выбор теперь будут отдавать молодым.