Александру Бурчану: "Чемпионат России можно сравнить с турецким"

Полузащитник тульского "Арсенала" Александру Бурчану отметил, что чемпионат России находится на одном уровне с турецким. По его словам, команде в 21-м туре предстоит сложный матч с "Томью".

– Уровень чемпионата достаточно высокий, можно сравнить с чемпионатом Турции, но чтобы сформировать более обстоятельное мнение, мне надо сыграть хотя бы половину чемпионата, – приводит "Тульская служба новостей" слова футболиста. - Матч с "Томью"? Он более сложный, чем тот, что мы сыграли в Санкт-Петербурге. Мы фавориты, играем дома, и мы не можем себе позволить допустить осечку. Я думаю, что если мы не сможем набрать три очка, то шанс, чтобы выполнить задачу, усложнится.