Александру Бурчану: "Арсеналу" попроще, в такую погоду нивелируется преимущество "Спартака"

Полузащитник "Арсенала" Александру Бурчану в перерыве матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" посетовал на погодные условия, в которых проходит встреча. При этом хавбек отметил, что это играет на руку тулякам.

– Почему я без обуви? Вы же сами видели, какая погода. Ничего не случилось, просто пришлось переобуваться на ходу, – сказал Бурчану в эфире телеканала "Наш футбол". – Сменю гетры и выйду на второй тайм.

Думаю, что в такую погоду играть достаточно тяжело, но при этом нивелируется преимущество "Спартака". Они традиционно играют, много контролируя мяч, поэтому нам попроще.

Отсутствие некоторых футболистов "Спартака"? Не хотел бы это комментировал. Мне бы хотелось победить.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"