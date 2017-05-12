Александру Бурчану: "Арсеналу" надо рискнуть и начать забивать"

Полузащитник "Арсенала" Александру Бурчану во флеш-интервью в перерыве матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что его команде необходимо рискнуть и начать забивать. Он также отметил, что количество пропущенных мячей не имеет значения. После первого тайма "Арсенал" уступает со счетом 0:2.

- Надо начать забивать, потому что не важно - 0:2, 0:7, особой разницы нет, - отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Бурчану. - Надо рискнуть и начать забивать.

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"