Александр Зуев: "Уфа" ничем не удивила "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев доволен победой над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России. По словам хавбека, уфимцы не сумели удивить желто-синих своими действиями на поле.

- Выиграли 4:1, едем довольные домой. Мы разбирали "Уфу" по видео, изучили их сильные и слабые стороны, поэтому предполагали, как они будут играть, - сказал Зуев. - То есть, ничем они нас не удивили. У "Ростова" была довольно-таки приличная ротация, поэтому получалось играть в хорошем темпе. Тем, кто выходил в среду, было чуть тяжелее.

- Что говорил Кучук, когда выпускал на замену?

- Мне нужно было больше играть вперед, за спину, открываться быстрее. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" ​